ما وراء كواليس المواجهة الساخنة بين رحمة زين ومراسلة CNN|تصريحات تُنشر لأول مرة (فيديو)

حرصت كلاريسا وارد مراسلة CNN، على توصيل صوت رحمة زين المتحدثة بلسان العرب والفلسطينيين دفاعًا عن ضحايا الحرب في غزة، حيث قامت بعرض الفيديو الذي سجلته معها من أمام معبر رفح، أثناء تقديمها النشرة الإخبارية المُذاعة عبر قناة CNN.

كلاريسا وارد تخرج عن صمتها بعد مواجهتها مع رحمة زين وهجوم العرب عليها:

وقالت كلاريسا في الفيديو: "تحدثنا مع الناس أيضًا وهناك الكثير من الغضب، ليس فقط تجاه اسرائيل ولكن أيضًا الولايات المتحدة والإعلام الغربي، الكثير من الناس الذين يشعرون أن أصواتهم غير مسموعة وقصصهم لا يتم تغطيتها، استمعوا إلى ما قالته لنا إحدى النساء".

كلاريسا وارد مراسلة CNN

وعرضت كلاريسا لقائها مع رحمة زين التي ظهرت في الفيديو غاضبة من الأحداث في غزة وتضليل الإعلام الغربي لما يحدث للفلسطينيين حيث قالت: “إذا سمعتني حقًا سوف تستقيلين من قناتك مثل سفيركم في إشارة منها إلى موظف الخارجية الذي قدم استقالته جراء الأحداث في غزة، بعض الإنسانية .. بعض الإنسانية .. الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل".

وأضافت رحمة زين: “تفويض مطلق لقتل هؤلاء الفلسطينيين، هذه المذبحة، كنا نائمين هنا وسمعنا القصف، أنا بعمري هذا كنت خائفة تخيلي الأطفال والرضع"، لتقاطعها مراسلة CNN وتعرض عليها التسجيل معها لتوصل صوتها للعالم بأكمله وتعدها بأنه سيتم عرض الفيديو، الأمر الذي دفع رحمة للموافقة على التسجيل معها بالفعل.

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كلاريسا وارد ورحمة زين

رحمة زين: غزة تحولت إلى سجن مفتوح للفلسطينيين

وبدأت رحمة التسجيل قائلة: “اسمي رحمة زين أنا مصرية، أنا هنا اليوم بسبب الكثير من الأشياء، أولًا الاحتلال غير العادل المستمر منذ أكتر من 70 عامًا، وحقيقة أن غزة تحولت إلى سجن مفتوح للفلسطينيين دون إمكانية الوصول للماء أو إمكانية الدخول والخروج من القطاع".

كلاريسا وارد ورحمة زين

وأضافت رحمة زين: "يوجد هنا فلسطينيون وعائلاتهم هناك ولا يستطيعون حتى التحرك بسهولة، أنت تذهبين لقضاء الأعياد هذا أمر سهل لك، ولكنه ليس سهلًا بالنسبة لهم، الحياة صعبة جدًا، وما يحدث مخالف لحقوق الإنسان".

وأردفت رحمة: "إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا ويبدو أنها فوق القانون الدولي، نحن هنا لقول الحقيقة لأن الغرب، الكثير من الغربيين لن أقوم بالتعميم، لكن الكثير من القنوات الغربية تساعد في تجريد العرب من إنسانيتهم".

كلاريسا وارد ورحمة زين

رحمة زين: أنا أعلم السياسات الإسرائيلية وهم يحاولون تقسيمنا ويحاولون جعلنا نبدو كضعفاء

واستكملت: "أنت تقولين .. عندما أقول كلمة محمد؟ كيف يشعرك هذا؟ .. تجفلين على الفور لأن هذا ما كان يحدث، والآن عندما يموت أكثر من 1000 طفل فلسطيني، فإنك لا تشعرين بالشعور نفسه كما هو لو أخبرتك أن واحدًا منكم قد مات، ولكن هؤلاء منا وهذا غير عادل، ومصر ستساند فلسطين".

وتابعت: "أنا أعلم السياسات الإسرائيلية وهم يحاولون تقسيمنا ويحاولون جعلنا نبدو كضعفاء، ولكن اسمحي لي أن أقول لك شيئًا: نحن لسنا ضعفاء ونحن نساند الفلسطينيين ونساند العرب، وحان الوقت لتغيير طريقة سرد الرواية لأنكم تملكون ذلك، هذه مشكلتنا".

كلاريسا وارد ورحمة زين

وقالت: "أنتم تسيطرون على طريقة سرد الرواية وتسيطرون على الأمم المتحدة وتسيطرون على هوليوود وكل هذه الأفواه، أين أصواتنا؟ يجب سماع أصواتنا أيضًا، لقد كنت نشاهد قنواتكم، وبدلًا من الحداد على موتانا وبدلًا من الحداد على هؤلاء الأطفال الفلسطينيين، كان علينا أن نتعامل مع المزيد من تجريد العرب من إنسانيتهم".

وكان علينا أن نتعامل مع خطاب أكثر سخافة إلى حد أن أحد العرب جاء وأجرى للتو مقابلة هزلية لأنه لم يعد هناك أي منطق، لم يعد هناك منطق في النقاش معكم، أنتم لا تستمعون، كما لو أن إسرائيل تمتلك كتاب الحقيقة، أي شيء هو حماس، الفلسطينيون حيوانات ويجب أن يموتوا هذا ما يحدث .. انقلوا أصواتنا أيضًا في تغطية عادلة".

كلاريسا وارد ورحمة زين

رحمة زين حديث العالم بعد مواجهة ساخنة مع مراسلة CNN

استحوذت رحمة زين بنت البلد الأصيلة بملامحها المصرية وشجاعتها ووطنيتها على قلوب العرب والمصريين، بعد موقفها البطولي وتوبيخها كلاريسا وارد، مراسلة CNN، الشهيرة بـ"سارة سيدنر"، بسبب ادعاءاتها الكاذبة خلال تغطيتها أحداث طوفان الأقصى.

انتهزت رحمة زين فرصة تواجدها مع مراسلة CNN بطلة واقعة تضليل أحداث "طوفان الأقصى"، أمام معبر رفح، لتوصيل المعونات والمدد للفلسطينيين المحاصرين في غزة، ولقنتها درسًا قاسيًا، بعد ظهورها قبل أيام فى مقطع فيديو وهي تتلقى تعليمات من المخرج لإبداء الهلع والذعر أثناء تغطيتها للأحداث الدائرة فى غزة خلال الأيام الأولى من طوفان الأقصى، وزعمت حينها قصفها من الفلسطينيين دعمًا للجيش الإسرائيلي.