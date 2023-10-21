رحمة زين حديث العالم بعد مواجهة ساخنة مع مراسلة CNN..صرخة حق دفاعًا عن فلسطين (فيديو)

استحوذت رحمة زين بنت البلد الأصيلة بملامحها المصرية وشجاعتها ووطنيتها على قلوب العرب والمصريين، بعد موقفها البطولي وتوبيخها كلاريسا وارد، مراسلة CNN، الشهيرة بـ"سارة سيدنر"، بسبب ادعاءاتها الكاذبة خلال تغطيتها أحداث طوفان الأقصى.

رحمة زين تبهر العالم بمواجهة ساخنة مع مراسلة CNN دفاعًا عن فلسطين

انتهزت رحمة زين فرصة تواجدها مع مراسلة CNN بطلة واقعة تضليل أحداث "طوفان الأقصى"، أمام معبر رفح، لتوصيل المعونات والمدد للفلسطينيين المحاصرين في غزة، ولقنتها درساً قاسياً، بعد ظهورها قبل أيام فى مقطع فيديو وهي تتلقى تعليمات من المخرج لإبداء الهلع والذعر أثناء تغطيتها للأحداث الدائرة فى غزة خلال الأيام الأولى من طوفان الأقصى، وزعمت حينها قصفها من الفلسطينيين دعمًا للجيش الإسرائيلي.

رحمة زين ومراسلة CNN

وجهت رحمة زين رسالة شديدة اللهجة لكلاريسا وارد، في حوار قاسِ دار بينهما أمام بوابة معبر رفح، إذ حرصت على كشف ما وراء الأحداث، وفضحها للتغطية المفبركة للمراسلة، مشيرة إلى أن هذا الدور تلعبه معظم الفضائيات الغربية لدعم وتبرير اعتداءات جيش الإحتلال الإسرائيلي.

رحمة زين لمراسلة CNN: تعالي إلى هنا وخاطبيني كإنسان أعلم أنك تتحدثين كما تريد بلدك وحكومتك

ظهرت رحمة زين في مقطع الفيديو المتداول وهي تخاطب مراسلة CNN، قائلة: "أين قناتكم من تغطية هذا ما يحدث هنا؟ قولي الحقيقة، أعلم أن لكِ اجندات أجنبية وأنك مجرد موظفة، مجرد دمية، تعالي إلى هنا وخاطبيني كإنسان".

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رحمة زين ومراسلة CNN

سرعان ما توجهت "كلاريسا" ناحية رحمة لتستكمل الأخيرة حديثها مستوقفة كلاريسا وارد، قائلة: "لا سمعتك من قبل اسمعيني الآن، أعلم أنك تتحدثين كما تريد بلدك وحكومتك وتمثلين سياساتك التى تزعم أنها تدعم حرية التعبير وحرية الرأى، أنتم من خصصتم الديمقراطية وقادتنا لحماس، والآن تشاهدون الاحتلال ونشاهد نتيجة صمتكم، سوء تقديمكم لشعوبنا".

وأضافت رحمة: "أنتم تفهمون معنى الديمقراطية وفقًا لما تريدون فقط، وتتعاملون مع المبادئ بما يتماشي مع مصالحكم فقط .. والآن نحن نرى نتائج احتلالكم ونشاهد نتائج صهيونيتكم وسوء تعبيركم عن العرب.. نشاهد تعاملكم غير الإنساني مع العرب ونظرتكم الدونية لهم".

رحمة زين

رحمة زين تصرخ في وجه مراسلة CNN: نحن نساند فلسطين والفلسطينيين والعرب

واختتمت رحمة حديثها منفعلة: "نحن نساند فلسطين والفلسطينيين والعرب، غيروا خطابكم، أنتم من تملكون كل شيء، وهذه المشكلة، تملكون الأمم المتحدة وهوليوود وكل الأبواق، أصواتنا يجب سماعها، أثناء مشاهدة قناتكم بدلًا من أن نحزن ونعزي موتانا وهؤلاء الأطفال الفلسطنيين، تعاملنا مع سوء تقديمكم وإهانتكم للعرب".

ورفضت رحمة في البداية إحضار مراسلة CNN للكاميرا الخاصة بالقناة بها، حيث قالت: "لا أريدك أن تحضرين كاميراتك لأتحدث لكن أعطنى إجابة لأسئلتي .. أريد أن أعرف منك كإنسانة لماذا تفعلين ذلك؟.. وحقيقة أنك لا تعرفين تأثير ما تفعلين هو الكارثة الفعلية".

مراسلة CNN

وتابعت: "أين إداناتكم لكافة ما يحدث؟ أين القناة التابعة لكي لتغطية الحدث هنا؟ غطوا هذا الحدث الآن وقولوا الحقيقة.. تعالي تحدثي معي كإنسانة".