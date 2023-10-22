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الأحد 22 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

نتنياهو يحذر حزب الله ويتوعد بدمار وخراب على لبنان

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

 أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال تفقده لقوات الجيش قرب الحدود مع لبنان، اليوم الأحد، أن حرب غزة مسألة حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل.

 

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 وحذر نتنياهو حزب الله من مغبة فتح جبهة حرب ثانية مع إسرائيل وقال إن ذلك من شأنه أن يدفع إسرائيل لتنفيذ ضربات مضادة بقوة "لا يمكن تخيلها" ويأتي بدمار و"خراب" على لبنان.

 وفي نص رسمي لإفادة أدلى بها نتنياهو لكوماندوز من إسرائيل قرب الحدود مع لبنان قال أيضًا: "لا يمكن أن أقول لكم الآن ما أذا كان حزب الله سيقرر دخول الحرب بالكامل".

 وأضاف نتنياهو للقوات أن الحرب الدائرة حاليًا هي بمثابة "التحرك أو موت" بالنسبة لإسرائيل.

 وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4741 فلسطينيًا قتلوا و15898 أصيبوا جراء ضربات إسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

 

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