تموين الزرقا بدمياط يطلق مبادرة" كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

أعلنت إدارة التموين والتجارة الداخلية بمركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، برئاسة المحاسب حاتم عبد الهادي مدير الإدارة عن بدء فاعليات المرحلة الرابعة والعشرين في مبادرة “كلنا واحد”، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ كل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وأطلقت الإدارة المبادرة بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى لعرض السلع الأساسية ذات الجودة العالية بأسعار مخفَّضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح بين 15٪: 25٪ منها أسواق أبو أيمن بمدينة الزرقا ومحلات الحاج صلاح سرية بقرية ميت الخولي عبدالله التابعة لمركز الزرقا.

وتستهدف المبادرة توفير السلع بأسعار مناسبة وتحقيق توازن بالسوق المحلي وضبط الأسواق وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار.

جاء ذلك برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وإشراف المحاسب محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط.