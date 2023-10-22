كلاكيت تاني مرة.. غادة عبد الرازق في مرمى نادية الجندي والسبب عصر القوة

تعاقدت النجمة غادةعبدالرازق منذ أيام على بطولة مسلسل بعنوان" صيد العقارب"، ومن المفترض أن تعيد النجمة غادة عبد الرازق، تقديم قصة فيلم "عصر القوة "لنجمة الجماهيرنادية الجندي، الذي تم عرضه عام 1991، وكان من تأليف بشير الديك، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

ومن المعروف أن قد أعادت النجمة غادة عبد الرازق قبل ذلك تقديم فيلم الباطنية، الذي قدمته نادية الجندي في عام 1980، وكان من تأليف إسماعيل ولي الدين وإخراج حسام الدين مصطفى، وكان من بطولة فريد شوقي، محمود ياسين، فاروق الفيشاوي، أحمد زكي وعدد كبير من النجوم.

نادية الجندي تهاجم غادة عبد الرازق :" ظلمت نفسها"

علقت الفنانة نادية الجندي عن مقارنة فيلمها الشهير “الباطنية” وبين المسلسل الذي قدمته غادة عبد الرازق بنفس الاسم، غير منطقية.

وأضافت: نادية الجندي في حوارها في برنامج “مراحل”، أنها ترى وجود فوارق كبيرة بين المستوى الفني للعملين، موضحة: “فيلم الباطنية تاريخ وحاجة مختلفة تماما عن اللي عملوه في التليفزيون.

وأوضحت نادية الجندي، أن غادة عبد الرازق ظلمت نفسها بتقديم مسلسل “الباطنية” قائلة: “ده بيظلم الفنان لما يحاول يعيد عمل نجح نجاح ساحق واتعمل بشكل مبهر.

واستكملت حديثها قائلة:"الفيلم كان فيه كل نجوم السينما المصرية، نادية الجندى وفريد شوقي ومحمود ياسين وأحمد زكي وفاروق الفيشاوي، بعدين تيجي تعملها مسلسل تليفزيوني.

وقالت الجندي :إن خطوة تحويل فيلم “الباطنية” إلى مسلسل لم تكن موفقة، وأردفت: “التقليد مابيبقاش في صالح العمل ولا الفنانين اللي حاولوا يقلد عمل نجح وساب بصمة في التاريخ مش هيتنسي”، مشيرة إلى أن غادة عبد الرازق أخطأت في تقديم مسلسل “الباطنية” الذي لم ينجح.

ويذكر أن شاركت النجمة غادة عبد الرازق في رمضان 2023، ومن خلال مسلسل تلت التلاتة، الذي حقق رد فعل واسع وقت عرضه وكان من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح، وشارك فيه مي سليم، محمد القس، ليلى زاهر، أحمد مجدي والراحل مصطفى درويش.

وعلى مستوى السينما تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلم تاني تاني، الذي انتهت من تصويره منذ فترة ولكن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض، والعمل يشاركها البطولة بيومي فؤاد، أحمد أدم ومن تأليف علاء حسني.