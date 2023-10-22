محافظ الشرقية يُهنئ المحامين العامين لنيابات شمال وجنوب الزقازيق الكلية

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المستشار أسامة الشاعر بمناسبة توليه مهام منصبة الجديد المحامي العام الأول لنيابات جنوب الزقازيق الكلية وبذلك بمقر عمله بمدينة الزقازيق متمنيًا له دوام التوفيق والرقي في أداء مهام عمله داخل المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أهمية الدور القضائي بمختلف الهيئات والجهات القضائية في حل المنازعات، وحماية المال العام، والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية، في إطار من القانون من أجل تحقيق العدالة الناجزة والصالح العام للمواطنين.

وتوجه محافظ الشرقية لمدينة فاقوس لتقديم التهنئة للمستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابات شمال الزقازيق الكلية، بمناسبة توليه مهام منصبة الجديد، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، لتيسير العمل القضائي، والدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية.

وأعرب المحاميان العامان لنيابات شمال وجنوب الزقازيق الكلية، عن شكرهما وتقديرهما لمحافظ الشرقية لزيارته لهما بمقر عملهما، وتقديم التهنئة، مؤكدين استمرار أعضاء النيابة العامة في بذل الجهد والعطاء والتحلي بالقيم والتقاليد القضائية خلال التحقيق في المخالفات، والجرائم، ومباشرة أعمالهم القضائية، طبقا لأحكام الدستور والقانون، وأداء رسالتهم السامية في محراب العدالة، وخدمة الوطن والمواطنين في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ورافق المحافظ في الزيارة نائبيه الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز، والمحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة فاقوس.