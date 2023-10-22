افتتح مساء اليوم الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض المنتجات المصرية بالجامعة بحضور أ.د سلوى رشاد عميد كلية الألسن و أ.د دينا فاروق أبوزيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و مدير المركز الإعلامي للجامعة

وتفقدت "فاروق" واللحضور أروقة المعرض ، مشيدة بتنوع الشركات العارضة بين شركات غذائية ومثلجات ومستحضرات تجميل وعناية بالشعر والبشرة،لافته إلى الدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة عين شمس من خلال قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى دعم الصناعات الوطنية و تحقيق انتشار اوسع للمنتج المصري الذى لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

و أكدت رئيس جامعة عين شمس دعمها لتكرار هذة المعارض الناجحة بمختلف أرجاء الجامعة ليستفيد أكبر عدد من طلاب كليات الجامعة و منتسبيها.

و أشاد العارضون بتنظيم المعرض وجهود القائمين عليه.

جدير بالذكر أن معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس من تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقدم تخفيضات قوية ويستمر فى استقبال رواده حتى ٣١ من أكتوبر الجارى بالحرم الرئيسى أمام كلية العلوم .

غادة فاروق تفتتح معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس

غادة فاروق تفتتح معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس



