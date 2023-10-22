انطلاق مؤتمر الصناعات الغذائية وتأثيرها على الأمن الغذائي بالجامعة العربية غدًا

يعُقد مؤتمر رفيع المستوى بعنوان "الصناعات الغذائية وتأثيرها على الأمن الغذائي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا يوم الاثنين بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول والإتحاد من أجل المتوسط وبدعم مقدر من وكالة التعاون الألماني بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول العربية ودول الاتحاد من أجل المتوسط.

يفتتح المؤتمر كل السفير خالد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية نيابة عن السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ، و الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية ، و السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية ، ومشاركة السيدة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية كمتحدث رئيسي بجلسة نقاشية تحت عنوان كيفية جعل صناعة الأغذية أكثر استدامة وشمولية.

تنسق إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية هذا المؤتمر الذي يتمحور حول مناقشة التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات، يتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية التالية:

• المحور الأول: وضع صناعة الغذاء في المنطقة.

• المحور الثاني: كيفية تعزيز مرونة صناعة الأغذية.

• المحور الثالث: كيفية جعل صناعة الأغذية أكثر استدامة وشمولية.

يناقش المؤتمر دور القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تعزيز قطاع الصناعات الغذائية، وسيتم إبراز أهمية التعاون والشراكة بين الجهات المختلفة بهدف مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام والسعي لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية للصناعات الغذائية.



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