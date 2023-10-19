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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تعقد برنامجًا تدريبيًا للمتدربين الأفارقة لتعزيز الأمن الغذائي

متدربين
متدربين

في إطار التعاون الدولي بين مصر ودول القارة الأفريقية، نظم المركز المصري الدولي للزراعة بالتعاون مع منظمة الجايكا اليابانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، برنامجًا تدريبيًا للمتدربين الأفارقة لتعزيز الأمن الغذائي.

مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات

شارك في البرنامج 16 متدربًا يمثلون 9 دول أفريقية، وهي الكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وبوركينا فاسو، وغانا، وغينيا، ومالاوى، وزامبيا، وكوت ديفوار، وبنين.

استمر البرنامج لمدة شهرين، من 21 أغسطس إلى 19 أكتوبر 2023. وهدف إلى تنمية مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات اللازمة لتطبيق نظم الاستزراع السمكي الحديثة والمكثفة، وطرق تغذية الأسماك وإنتاج الأعلاف، ومعرفة طرق الوقاية والعلاج لأهم أمراض الأسماك الشائعة.

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تضمن البرنامج محاضرات نظرية (أونلاين) وزيارات ميدانية للعديد من الأنشطة في مجال الاستزراع السمكي وتربية الأسماك. كما تضمن البرنامج بعض الجولات السياحية وزيارات المعالم السياحية في مصر.

أشاد المتدربون بالبرنامج من حيث تغطيته لأوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف على الخبرات المصرية في مجال "تنمية المزارع السمكية". كما أشادوا بتنظيم وتنفيذ البرنامج على الوجه الأكمل، وتوجهوا بالشكر للدولة المصرية على كرم الضيافة ولكل من ساهم في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية.

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