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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

2.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في تشاد

تشاد
تشاد

أعلنت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة العمل الإنساني في تشاد، فيوليت كاكيوميا، أن أكثر من 2.1 مليون شخص في تشاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

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وأوضحت المسؤولة الأممية فيوليت كاكيوميا - وفقا لبيان لمكتب الأمم المتحدة في تشاد - أن تشاد تواجه 4 أزمات كبرى، فإلى جانب النزوح القسري وحالات الطوارئ الصحية وتأثيرات التغيرات المناخية، تواجه نجامينا أزمة انعدام أمن غذائي، لافتة إلى أن هذه الأزمات مجتمعة تؤثر على حياة أكثر من 7 ملايين شخص من إجمالي سكان تشاد البالغ عددهم 18 مليون نسمة.

ونبهت كاكيوميا، إلى أن تشاد تواجه، بشكل عام، حالة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية التي تؤثر على 5.7 مليون شخص منهم 2.1 مليون في وضع حرج للغاية. 

وقالت: "إن هذه أسوأ أزمة منذ عقد من الزمان، إن هؤلاء الأشخاص ببساطة لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية"، مضيفة "إننا بحاجة إلى دعم إنساني"، مشيرة إلى أنه مقارنة بنتائج تحليلات شهر مارس الماضي، ازداد تدهور الوضع الغذائي الحالي بتحول 265 ألف شخص إلى حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد وتفاقم الوضع بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية".

يذكر أن المنظمات الإنسانية أطلقت نداء استجابة إنسانية لصالح تشاد لجمع 920 مليون دولار للعام الجاري من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 7.6 مليون شخص، ولم تتلق نجامينا سوى 26% (244 مليون دولار) من هذه الاستجابة.

 

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