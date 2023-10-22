حملة مكبرة لمتابعة مبادرة "خفض الأسعار" بنجع حمادي

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، حملة مكبرة لمراقبة الأسعار ومراجعة صلاحية السلع والمواد الغذائية، وذلك في ضوء الزيارة المفاجئة لمحافظ قنا لعدد من السلاسل التجارية بنجع حمادي لتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وشاك في الحملة بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة بالمركز، والكيمائية أمانى صلاح مدير شئون البيئة بالمركز، والدكتور ناصر سعد الطب البيطرى، وعبدة مكين مفتش اغذية بالادارة الصحية، وحسن محمود الراوى مفتش باداة تموين نجع حمادى.

وقاموا بتفقد بعض السلاسل التجارية بالمدينة اسواق الخضار والفاكهة وذلك لمتابعة تطبيق مبادرة " خفض الأسعار " لعدد من السلع الأساسية.

من جهته اكد انور ان اللجنة المشكلة قامت بتحريز عدد 15علبة سجق، و 2 علبة كبدة بقرى، و علبتين كبدة شرائح، و3 اطباق شيش طاوك، وطبق فراخ متبلة للشوى، وطبق لحم مفروم، و4 علبة جبن ابيض صغيرة الحجم .

وتمكنت الحملة من ضبط علبة كبيرة زنة 3كجم خليط متنوع من اللحوم المصنعة والجبن والزيتون، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية و تشميع الحرز بالشمع الاحمر لتسليمة للمختصيين، بالاضافة الى تحرير ثلاث محاضر اشغال طريقة وعدد ثلاث محاضر ازالة ادارية من قبل قسم الاشغالات ووحدة المرافق بالمركز .

وأكد رئيس مجلس مدينة نجع حمادى، أن الحملات تعمل بصفة مستمرة لضبط الاسعار ولمواجهة الغش التجارى ومنع الاحتكار وتلاعب الأسعار .

يذكر ان مبادرة تخفيض الأسعار " تشمل تخفيض أسعار 11 سلعة أساسية بنسب تخفيض تصل إلى 25% ، وهى سلع ( السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز ، البيض ، الدواجن المجمدة ، اللحوم المجمدة ) .