سر ذهاب حسن عابدين للشيخ الشعراوي وطرده من قبر الرسول

حل الأمس ذكرى ميلاد الفنان حسن عابدين عام 1931، وعرف بأدوار الأب والباشا، فجمع بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية، وكان التمثيل هي قبلته منذ صغره حتى أُصيب بالاكتئاب ليستعين بالشيخ الشعراوي ويضعه إلى الطريق الصحيح.

حسن عابدين

شارك الفنان حسن عابدين في العديد من الأفلام والمسلسلات، وكن لديه أدوار مميزة على خشبة المسرح، وكان أبرز أفلامه: برئ في المشنقة، سنة أولى حب، على من نطلق الرصاص، ريا وسكينة، العذاب فوق شفاه تبتسم، فيفا زلاطة، عنبر الموت، درب الهوى.

أما بالنسبة للمسلسلات فشارك في: أهلا بالسكان، هي وهو، فرصة العمر، العمر لحظة، برج الأكابر، فيه حاجة غلط، أبنائي الأعزاء شكرًا، وشارك في مسرحيات مختلفة مثل: عش المجانين، ثمن الحرية، نرجس، ملك يبحث عن وظيفة، على الرصيف، الرعب اللذيذ.

حسن عابدين وندمه على فيلم "درب الهوى"

إلا أن من أكثر الأعمال التي أثرت في الفنان حسن عابدين وأُصيب بعدها بالاكتئاب، فيلم " درب الهوى " خاصًة في مشهد ظهر فيه يرقص ويقول: "أنا عاوز واحدة تهزأني"، وتم حذف الكثير من المشاهد الخاصة به في هذا الفيلم، الأمر الذي شعره بالحزن والندم.

ولم يكن هذا الموقف فقط الذي أثر عليه وأصابه بالإكتئاب، فعندما قام في أحد الأعوام بأداء مناسك العمرة فوجئ برد فعل غير متوقع من أحد المعتمرين الذي قال له: "ابعد من هنا أنت ممثل" ورماه بالكفر أثناء محاولته الاقتراب من قبر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بسبب بعض مشاهد فيلم "درب الهوى".

حسن عابدين يلجأ للشيخ الشعراوي

وانصرف حسن عابدين وهو يبكي، ليقرر اعتزاله الفن، لكن هناك من نصحه بالذهاب إلى الشيخ الشعراوي وأخذ رأيه في هذا القرار، فنصحه بعدم اعتزال بشرط تقديم فن هادف.

وقدم حسن عابدين بعد هذا الحين حلقات تليفزيونية دينية باسم "نور الهدى"، والتي كانت بداية عودته إلى التمثيل ولكن في الدراما حيث ابتعد عن السينما نهائيًا.