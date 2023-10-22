وزارة الرياضة والعمل الدولية تنظمان ملتقى "مشروع شباب للمستقبل" بمركز شباب الجزيرة

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ملتقى توظيف الشباب "مشروع شباب للمستقبل" بمركز شباب الجزيرة بمحافظة القاهرة، يوم الخميس الموافق ٢ نوفمبر 2023، من الساعة ال١٢ ظهرا وحتى الخامسة مساء، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيه الدعوة لشباب محافظتي القاهرة والجيزة الباحثين عن عمل لحضور ملتقى التوظيف الذي تنفذه الوزارة، والذي يتوفر فيه مجموعة كبيرة من الوظائف المتاحة بشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ملتقيات التوظيف تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر.

وتهدف تلك الملتقيات إلى صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وكذا توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.

لحضور الملتقى يرجي التسجيل علي الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUvMg7mdz1ir1JkScH4OJw-m2HdCFMyrbYuxLB19_HKYylwA/viewform

ولمتابعة الوظائف المتاحة والشركات المقرر حضورها الملتقى من خلال الدخول علي الرابط التالي

https://facebook.com/events/s/youth-for-future-project-job-f/828922402052776/



