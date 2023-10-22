بلتون للتأجير التمويلي توقع اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع الأهلي للتنمية العقارية

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة ("بلتون")، أحد البنوك الإستثمارية عن قيام شركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم احدى الشركات التابعة لبلتون،عن بتوقيع إتفاقية مع شركة الأهلى للتنمية العقارية - صبور، واحده من أكبر شركات التطوير العقارى فى جمهورية مصر العربية.

تتضمن الاتفاقية بيع وإعاده تأجير أصول عقارية بإجمالى قيمة 1.2 مليار جنية يتم تمويلها على شريحتين. تصل قيمة الشريحة الأولى إلى 600 مليون جنية، وسوف يتم تسويق الشريحة الثانية عن طريق شركة بلتون التأجير التمويلى والتخصيم بنظام المشاركة فى المخاطر مع مؤسسات تمويلية اخرى.

قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلى للتنمية العقارية - صبور قائلا: "يسعدنا التعاون مع شركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم فى هذه الاتفاقية الكبيرة، والتى سوف تعزز تدبير احتياجاتنا التمويلية وتساهم فى تسريع وتيرة أعمال التشييد والبناء، مما يدعم مكانتنا كعلامة تجارية رائده فى قطاع التطوير العقارى فى جمهورية مصر العربية وقريبا فى المملكة العربية السعودية".

عقب أمير غنام، الرئيس التنفيذى لشركة بلتون للتأجير التمويلى والتخصيم: "سعداء للتعاون مع شركة الأهلى للتنمية العقارية - صبور. تعد هذه الإتفاقية بمثابة شهادة ملموسة على تفانينا فى تقديم حلول تمويلية مبتكرة مخصصة لتلبية المتطلبات المتغيرة لعملائنا. نهدف إلى المساهمة فى نمو قطاع التطوير العقارى وازدهاره على المدى الطويل".