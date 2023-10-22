يفضل الكبار والصغار تناول الكثير من الأطعمة المفيدة لصحة الجسم وتأتي التونة في مقدمة الوصفات السريعة التي يسهل تحضيرها بأكثر من طريقة.

وتحتوي التونة على فوائد عديدة أبرزها الحفاظ على الصحة العقلية والوقاية من تدهورها ومنع الإصابة بالاكتئاب، وذلك نتيجة أحماض أوميجا 3 الدهنية المختلفة.

الوقاية من الإصابة بالخرف، نتيجة أحماض أوميجا 3 الدهنية المختلفة التي تمنع الالتهابات.

الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، عن طريق ضبط ضغط الدم، ومنع ترسب الدهون في الشرايين.

ونقدم اليوم لمحبي التونة وصفة سريعة مفيدة في السطور التالية حضري سلطة تونا بالأفوكادو والخضار بخطوات سهلة.

المقادير

- التونة : علبتين (مصفاة من الماء)

- خيار : 1 حبة (مفروم شرائح)

- الأفوكادو : 2 حبة (مقشر ومقطع شرائح)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اخلطي الخيار، والأفوكادو، والبصل، والتونا، والكزبرة في طبق.

قومي بخلط عصير الليمون، وزيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود وصبي المزيج فوق السلطة وقدميها.