تدريبات المشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي» بمركز شباب كفر الجزار

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، تدريب أبناء المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي"، بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، وذلك بملعب مركز شباب كفر الجزار، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأشاد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، عن طرق مراكز تدريب رياضية وكشفية في ألعاب كرة القدم والكرة الطائرة والكاراتية وتنس الطاولة وكرة السلة، وأن التدريبات الرياضية تتم تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وفقًا للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية للأطفال الأيتام، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.

ويهدف المشروع إلى تنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا وصقل قدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية فيما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع في إطار خطة الوزارة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والاهتمام بممارسة الرياضة.

جدير بالذكر أن المشروع القومي "ها أنا أحقق ذاتي" تنفذه الوزارة لرعاية ودعم الأيتام على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم في مختلف جوانب الحياة حيث ترعى الوزارة ١٠٠ مشارك في المشروع بكل محافظة، يتم رعايتهم رعاية كاملة وإشراكهم في عدد من المعسكرات والتجمعات للمشروع بكل المحافظات.