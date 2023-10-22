انعقاد مقرأة كبار القراء برواية "ورش عن نافع" بمسجد الإمام الحسين

الثلاثاء القادم..

تعقد وزارة الأوقاف المصرية، مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية الثلاثاء القادم 24/ 10/ 2023م.

أعضاء المقرأة

تعقد المقرأة برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، وعضوية كل من: القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى، والقارئ الشيخ ماهر الفرماوي، والقارئ الشيخ أحمد خطاب، والقارئ الشيخ صالح أبو القاسم، والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي، والقارئ الشيخ أحمد دسوقي مكي.

وستبدأ القراءة من سورة يونس من قول الله تعالى: ﴿نَبِّئْ ‌عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: 49]، وبإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

والدعوة عامة ومفتوحة للجميع