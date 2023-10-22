الجالية المصرية بلندن تنظم وقفه تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتفويض السيسي لحماية الوطن

نظم المصريين في لندن وقفه تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل القررات الخاصه بحماية الامن القومي، حيث خرج الكثير منهم مع الجاليات الأخرى ليظهروا للعالم وقوفهم مع شعب فلسطين ورفض ما يحدث من مجزرة في غزة.





كما أشاد اعضاء حملة وطن للمصرين في الخارج، بقمة السلام الذي نظمتها القاهرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .



واكد محمد عبدالنعيم منسق عام الحملة ان المصرين في الخارج عازميين علي دعم الدولة المصرية وقررات القيادة السياسية في كل ما جاء من مساعدات انسانية وحماية الامن القومي.

وأضاف “عبد النعيم”، ان المصرين خلف القيادة الرشيدة، ونحن نرفض الهجوم السافر علي الشعب الفلسطيني.

واختتم، أن اعضاء الحملة بلندن تحت امر الوطن في اي وقت وفي اي ظروف.ونسعي الي دعم الدولة بكل مؤسساتها.

تظاهر اليوم السبت نحو 100 ألف شخص فى لندن لدعم فلسطين وما يحدث في قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مطالبين بوقف فورى للحرب والقصف على قطاع غزة والأطفال الأبرياء.

مسيرات في بريطانيا

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن المسيرة بدأت عند قوس الرخام، ماربل آرتش وتوجهت إلى شارع وايتهول قبل أن تنتهى فى ساحة البرلمان، وبحسب تقديرات شرطة العاصمة البريطانية، فإن ما يصل إلى 100 ألف شخص انضموا إلى المسيرة الاحتجاجية حتى الساعة الثانية بعد الظهر (بالتوقيت المحلى فى لندن).

وقف فوري لإطلاق النار في غزة

ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإرسال "مساعدات إنسانية كاملة"، كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات كــ "فلسطين ستتحرر".

لافتات "فلسطين حرة"

وتقوم شرطة العاصمة بدوريات في العاصمة بينما خرجت حشود تحمل لافتات "فلسطين حرة" والعلم الفلسطيني إلى الشوارع، ويعمل حوالي 1000 من ضباط شرطة العاصمة لمراقبة الأحداث في العاصمة بعد حدث مماثل الأسبوع الماضي شهد خروج عشرات الآلاف تضامناً مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

السفارة الإسرائيلية

وتظهر صور من لندن يوم السبت تواجدا أمنيا كبيرا حول السفارة الإسرائيلية، بما في ذلك أكثر من 20 سيارة شرطة وعشرات من ضباط مكافحة الشغب الذين يقومون بدوريات في الشوارع، وتم وضع حواجز معدنية وخرسانية كبيرة أمام مدخل السفارة، وشوهد الضباط وهم يكدسون دروع مكافحة الشغب داخل البوابات.

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