نقابة المحامين بالإسكندرية تنتفض لمناصرة الأشقاء في غزة

نظمت نقابة المحامين بمحافظة الإسكندرية، وقفة تضامنية أمام مجمع محاكم الإسكندرية، شارك فيها الكثير من المحامين على مستوى المحافظة، للتنديد بما ارتكبه العدوان الإسرائيلي من مجازر بشرية بحق الأشقاء الفلسطينيين، وقصف المستشفيات والمنازل وقتل الأطفال والنساء والأسر، ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية، منذ اندلاع الحرب علي



وردد المحامون أثناء وقفتهم عبارات تضامنية مع القضية الفلسطينية وتندد بالأحداث الجارية ضد الشعب الفلسطيني، والممارسات التى تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين في غزة من الأطفال والنساء وكبار السن العزل.