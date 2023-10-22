12 نوفمبر.. الحكم على مستريح الأدوات الصحية بالأزبكية

قررت محكمة جنح الأزبكية، اليوم الاحد، حجز محاكمة مالك شركة أدوات صحية لإدانته بالنصب والاحتيال على 4 ملايين جنيه من المواطنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “مستريح الأدوات الصحية" لجلسة 12 نوفمبر للنطق بالحكم

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما فى يوم غضون عامی 2020، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم محمد محمود، محمد عبدالبصير، محمد صلاح، محمود السيد، عصام عبدالمنعم وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم وذلك بإن استعملا طرق احتيالية من شانها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمى وحصلا من المجنى عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام.



تعود تفاصيل الدعوى عندم تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كلا من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة ادوات صحية بالفجالة ونجله وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق

وتتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق.