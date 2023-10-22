الإسماعيلية تناقش المشكلات المتعلقة بحركة النقل والمرور

ترأس اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لحركة النقل والمرور بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير المساعد، ومدير إدارة مرور الإسماعيلية، ورئيس مباحث المرور، ومستشار التخطيط المروري، ومدير عام مديرية الطرق والنقل، ومدير عام المواقف، ومديري عموم الحسابات والشئون القانونية للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسماعيلية، وممثلي الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات والمشكلات المتعلقة بحركة النقل والمرور بمحافظة الإسماعيلية، ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لها على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة وتوابعها.

وأكد بشارة، أن اللجنة العليا للمرور تختص دون غيرها بجميع المشكلات المتعلقة بخطوط السير وترخيص السيارات ويتم اتخاذ القرارات بعد دراسة مستفيضة من المختصين عن حاجة الخطوط والضغط عليها موجهًا بإحالة كافة الموضوعات المتعلقة بتغيير خطوط السير أو فتح خطوط أخرى إلى اللجنة للدراسة والبت طبقًا للقوانين المعمول بها.

وأوصى محافظ الإسماعيلية، بتعظيم الاستفادة من المواقف بكافة المراكز والمدن، وبحث سُبل تطويرها والحفاظ عليها بما يتناسب مع طبيعة كل مركز؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين المترددين على المواقف الرئيسية بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة لهم. كما تم التأكيد على رؤساء المراكز والمدن الأحياء برفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات داخل المواقف بدائرة كل منهم.