ننشر أسماء مصابي حادث طريق جنوب سيناء

حصلت الوفد على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق الجديد بجنوب سيناء الطريق الجديد بعد ابوزنيمة 15 ك اتجاه رأس سدر.

والمصابون هم /

1- محمود موسى حسن

73

التشخيص .

اشتباه كسر بالعمود الفقري

.........................

2- مصطفى محمد رمضان 40

قنا

التشخيص:

اشتباه كسر بالكتف الأيمن وجروح متفرقة بالوجه.

3-حمادة محمد مصطفى

23

قنا

سحجات وكدمات بالجسم.

4- عبد العزيز محمد ابراهيم

25

قنا

كدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسر بالعمود الفقري.

5- محمد عبد الله ابراهيم

46

الدقهليه

كدمات وسحجات بالجسم والصدر.

6- احمد سالم احمد

اشتباه خلع بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالعمود الفقري.

7- احمد نوبي احمد

30

الأقصر

اشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات بالضلوع.

8- خالد عبد الكريم أبو الوفا

39

الأقصر

اشتباه كسر بالعمود الفقري.

9- احمد محمد علي

22

سوهاج

كدمات وسحجات بالجسم وخلع بالكتف الأيمن.

10- عبد الباسط حمادة أبو المجد.

18

قنا

اشتباه كسر بالعمود الفقري.

11- محمد عبد الله قصيم

19 قنا.

بدون إصابات ظاهرية

12- عبد الله عبد الحكيم عبد السميع

21.قنا

بدون إصابات ظاهرية.

13- يوسف حسين سعيد

15

قنا

بدون إصابات ظاهرية.

14- أكرم ابراهيم عيطة

50

قنا

اشتباه كسر بالعمود الفقري.

وأسفر الحداث عن حالة وفاة واحدة وهو حمادة أبو القاسم ايوب

39

قنا

وتراوحت الإصابات ما بين كسور وجروح ونزيف وكدمات ،حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى ابورديس العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.