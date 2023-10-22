محامى نجع حمادي ينظمون وقفة احتجاجية تضامناً مع الشعب الفلسطيني

نظمت نقابة المحامين الفرعية بنجع حمادي فى محافظة قنا، اليوم الأحد، وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، فى محنته الأخيرة فى مواجهة المجازر الإسرائيلية التى ترتكب بحقه فى كل يوم.

ورفع المشاركون من السادة المحامين لافتات تحمل شعارات تضامن ودعم لشعب الفلسطيني الشقيق ولسكان قطاع غزة لما يواجهونه من حصار وحرب إبادة وتجويع وقصف يشاهدها الجميع عبر وسائل الإعلام مباشرة .

وعبر المحتجون خلال وقفتهم الاحتجاجية التى انطلقت من مقر استراحه نقابة المحامين بمجمع محاكم نجع حمادي، وجابت أرجاء المحكمة مرورا بالصالة الرئيسية بداخلها وحتى ميدان المحكمة بالخارج، عن فتح باب التبرعات لتقديم العون والمساندة للاشقاء الفلسطنيين، فى محنتهم الحالية ودعما لموقفهم فى الحفاظ على حقوقهم وارضهم فى وجه المحتل الإسرائيلي المغتصب، وذلك من خلال التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى والذى سينقلها بدوره إلى الأشقاء الفلسطنيين .

موضحين ان الأشقاء طالبوا بمساعدات عباره عن اكفان ومستلزمات طبية ومواد غذائية لبن للأطفال.

وندد المحامين خلال وقفتهم التضامنية اليوم، بجرائم الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني الاعزل، من خلال رفع اللافتات واعلام فلسطين وترديد الشعارات التى تعلن تضامنهم مع الأشقاء وتندد بمجازر الإحتلال، وقطع لسلطات الإحتلال الماء والكهرباء والوقود والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية لقطاع غزة، وكذا منع دخول المساعدات الإنسانية الدولية للقطاع .