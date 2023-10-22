محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة شقيق النائبة هناء أنيس

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأداء واجب العزاء والمواساة في وفاة شقيق النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، وزوجة الدكتور وديع أنطوان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية.

قدم محافظ الشرقية، خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها أعربت النائبة هناء أنيس بالنيابة عن أسرة الراحل الكريم عن تقديرهم الشديد لمحافظ الشرقية لحرصه علي تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في فقيدهم العزيز.

رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، وعدد من أعضاء مجلس النواب.