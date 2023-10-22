وزير الصحة ومحافظ سوهاج يتفقدان مستشفى جهينة المركزي

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال زيارته الميدانية لعدد من المستشفيات العامة والمركزية بسوهاج، بتفقد مستشفى جهينة المركزي، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، وتشغيلها لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

رافق وزير الصحة والمحافظ خلال جولتهم كل من " النائب مصطفى سالم، والنائب إبراهيم خليفة، والنائب نشأت فؤاد، أعضاء مجلس النواب "، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وتفقد وزير الصحة قسم الاستقبال والعيادات وقسم الغسيل الكلوي، والأقسام المختلفة بالمستشفى، والتقى عدد من الأهالي، والمرضى المترددين على المستشفى واطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة، موجها بسرعة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد بالمستشفى، وأكد الوزير على اهتمام الدولة ووزارة الصحة بتطوير المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، من خلال تطوير المستشفيات المركزية والعامة، وإنشاء وحدات صحة الأسرة، والمراكز الطبية، وإمدادها بأحدث الأجهزة الطبية .

الجدير بالذكر أن مستشفى جهينة المركزي تقع علي مساحة 7500 متر مربع، وبتكلفة 230 مليون جنيه، وتضم المستشفى " 85 سرير إقامة مرضى، و 12 سرير للعناية المركزة، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات القيصري، فضلا عن 41 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسي للغسيل الكلوي " .

ويتكون المستشفى من "بدروم+ دور أرضي+ 4 أدوار علوية"، حيث يحتوي البدروم على "المطبخ، التعقيم المركزي، المغسلة، المشرحة، الغازات الطبية، تغيير ملابس العاملين"، ويحتوي الدور الأرضي على "قسم العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، قسم الطوارئ، بنك الدم، صيدلية، غرف إدارية، وغرف خدمية"، ويحتوي الدور الأول علوي على "العناية المركزة الجراحي والطبي، قسم العمليات، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية، بينما يضم الدور الثاني علوي "قسم الحضانات والمبتسرين، قسم النساء والولادة، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية، أما الدور الدور الثالث علوي ويضم "قسم العلاج الطبيعي، المناظير، غرف إقامة المرضى، وغرف خدمية، ويشمل الدور الرابع علوي "غرف سكن الأطباء والممرضات، وقاعات متعددة الأغراض، وغرف خدمية".