حسن عابدين.. حارب ضد إسرائيل وهرب من حكم الإعدام بحزام ناسف

الفنان حسن عابدين من الممثلين الذين اشتهروا بخفة الدم والجمع بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية، ليلمس قلوب المشاهدين بصدق احساسة، وكانت موهبته وعشقه للتمثيل منذ الطفولة، فكان يقدم مشاهد تمثيلية من دروس اللغة العربية في المرحلة الإبتدائية، وكانت معلمته تختاره كل مرة ليقدم هذه المشاهد؛ لموهبته ولباقته.

حسن عابدين

حسن عابدين ينجو من حكم الإعدام بحزام ناسف

كان للفنان حسن عابدين نزعة وطنية، فتطوع في الجيش ونضم لصفوف المقاومة الشعبية في الإسماعيلية أثناء حرب 48 وذهب للحرب تحت قيادة القائد أحمد عبد العزيز في فلسطين ضد إسرائيل، وأُسر هناك وحكم عليه بالإعدام.

إلا أن اقتحم صديقه المحكمة وهو يرتدي حزامًا ناسفًا وهدد بتفجير نفسه إذا لم يتم الإفراج عن حسن عابدين وزملائه، ورغم الحروب التي دارت، إلا أن "عابدين" لم ينس حبه للتمثيل، فشارك في المسرح العسكري ولعب أدوار متعددة ومتنوعة.

والتحق بفرقة الفنان يوسف وهبى ليقدم معه العديد من المسرحيات، ويستمر فى تقديم دور الأب، الذى أصبح لصيقا به منذ بدايته فبرع فى تقديمه وأتقنه بصورة فائقة، خاصة بعدما أضفى فى كثير من أدواره خطا كوميديا ضمن له الاختلاف عن غيره من نجوم اشتهروا بتقديم دور الأب.

أبرز أعمال حسن عابدين الفنية

وشارك حسن عابدين في العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية، أبرزها: بريء في المشنقة، سنة أولى حب، على من نطلق الرصاص، ريا وسكينة، العذاب فوق شفاه تبتسم، فيفا زلاطة، عنبر الموت، درب الهوى، وفي المسرحيات شارك في: عش المجانين، ثمن الحرية، نرجس، ملك يبحث عن وظيفة، على الرصيف، الرعب اللذيذ، أما بالنسبة للمسلسلات فشارك في: أنا وأنت وبابا في المشمش، دور عصفور افندى في مسلسل أهلا بالسكان، هي وهو، فرصة العمر، العمر لحظة، برج الأكابر ن فيه حاجة غلط، أبنائي الأعزاء شكرا.