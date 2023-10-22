بعد طعن المتهمين على الحكم.."صيدلي حلوان: قصة حب انتهت بإنهاء حياة"

حددت محكمة النقض، جلسة 12 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلى حلوان"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك أمام دائرة الأحد "ه‍" الجنائية.



الحب والموت في حلوان

ولاء زايد: صيدلي مصري يعمل في المملكة العربية السعودية، متزوج من امرأتين، الأولى في مصر والثانية في السعودية.

رحاب: زوجة ولاء الأولى، تعيش في مصر مع ابنهما البالغ من العمر 7 سنوات.

والد رحاب: رجل متدين محافظ، لا يوافق على زواج ابنته من رجل متزوج.

شقيقا رحاب: شاب وفتاة ، يوافقان والدهما على رفضه لزواج ابنتهما.

المتهمون الآخرون: ثلاثة أشخاص شاركوا في جريمة قتل ولاء زايد.

كان ولاء زايد صيدليًا مصريًا يعمل في المملكة العربية السعودية كان متزوجًا من امرأتين، الأولى في مصر والثانية في السعودية كانت زوجته الأولى تعيش في مصر مع ابنهما البالغ من العمر 7 سنوات.

في سبتمبر 2022، عاد ولاء زايد إلى مصر لقضاء إجازة، في ذلك الوقت، كانت زوجته الأولى رحاب ترغب في الانفصال عنه، كانت تعتقد أنه يفضل زوجته الثانية.

في 27 سبتمبر 2022، اقتحمت رحاب منزل ولاء في حلوان، بمساعدة والدها واثنين من أشقاءها وثلاثة آخرين، قاموا باحتجازه وتعذيبه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

تعرض ولاء للضرب المبرح على يد المتهمين. قاموا بضربه بالأيدي والعصي الخشبية، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة،في النهاية، سقط ولاء من شرفة منزله ولقي مصرعه.

أثارت هذه الجريمة حالة من الغضب والاستياء في مصر، تم القبض على المتهمين وتمت إدانتهم بالقتل العمد.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة على المتهمين، حيث أدانت المتهمين بجرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه، واحتجازه وتعذيبه.