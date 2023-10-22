أستاذ علوم سياسية يكشف أهمية قمة القاهرة للسلام (فيديو)

كشف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أهمية قمة القاهرة للسلام التي استضافتها مصر، أمس السبت، بحضور عدد من قادة ومسئولي دول العالم.

وقال خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إن القمة شارك فيها 31 دولة و4 منظمات دولية، وحضر الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا وجود تقارب كبير بين دخول المساعدات الإنسانية أمس وانعقاد المؤتمر، فقد كان الفارق بينهما نحو نصف ساعة.

وأوضح أن القمة كانت تستهدف إطلاق عملية للسلام سواء في المدى القصير أو المدى الطويل، ووقف ما يحدث في قطاع غزة والخسائر في صفوف المدنيين العزل والاعتداءات الإسرائيلية التي تخالف كل قواعد القانون الدولي والإنساني.

قمة القاهرة تستهدف الوثول إلى سلام عادل في فلسيطن

وأوضح أن ما يحدث ضد الفلسطينيين يرقى إلى وصف جرائم الحرب، متباعا: "نحن نتحدث عن دولة ذات قوات مسلحة جيش نظامي مسلح بأحدث الأسلحة وتُستخدم هذه الأسلحة ضد المدنيين العزل وقصف لمنشآت مدنية ومساكن ودور عبادة، وكل ذلك قضايا خطيرة استلزمت وقفة من دول العالم".

وذكر أن القمة استهدفت أيضا تحريك عملية السلام المتوقفة منذ سنوات بين فلسطين ودولة الاحتلال تمهيدا للوصول إلى حل وسلام عادل في هذا الإطار، مشددًا على أن مصر أكدت أمام العالم كله بأنها لا تقبل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، كما أكدت الدولة المصرية تمسكها بأمنها القومي وعدم تهاونها فيه، والدعوة إلى الوصول لحل شامل وعادل.