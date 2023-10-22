الطفل المرتجف في قصف غزة.. والده يكشف التفاصيل (فيديو)

انتشر فيديو لطفل فلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وهو يرتجف بعد قصف قوات الاحتلال لقطاع غزة، في مشهد مؤثر تناقله رواد السوشيال ميديا.

وكشف وائل سعد الله والد الطفل، تفاصيل الفيديو الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قائلا إن أهالي غزة يعيشون تحت القصف وضربات الطيران الإسرائيلي بطريقة وحشية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الإسرائيليين يقصفوننهم بوحشية ويرمونهم بالبراميل المتفجرة، موجها الشكر إلى مصر لإرسال شاحنات المساعدات التي وصلت غزة بسلام.

الشعب المصري يدعم أهل غزة

وأضاف أن الشعب المصري يدعم القضية الفلسطينية، ومصر فخر للعرب كلهم ونشكرها على كل ما تقدمه للقطاع، موضحًا أن الاحتلال دمر منزله بين 5 بيوت دُمرت في اللحظة ذاتها على رأس ساكنيها متابعا: "بيتي اتدمر على رأسي ورأس أولادي".

وتابع: "ابني محمد بخير حاليا طول النهار، لكن في فترة الليل لا يوجد نور أو كهرباء وهو ما يتسبب في إصابته بنوبات عصبية وتشنجات، واليوم أصبحنا نازحين في مدارس الإيواء بغزة الخاصة بمنظمة أونروا بعدما تم قصف بيتنا، والحالة صعبة عندنا، ليس لدينا مياه أو كهرباء ومعرضون لانتشار الأوبئة".