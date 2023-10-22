السفير الفلسطيني بالقاهرة يكشف الأهداف الحقيقة وراء العدوان الإسرائيلي على غزة

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن هناك أهداف عدوانية واستهداف واضح لمقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية، فمنذ السابع من أكتوبر وإسرائيل تقوم بقصف قطاع غزة من الجو والبحر والبر وتستهدف تدمير ومسح أحياء ومربعات سكنية بأكملها من على الخريطة الجغرافية.

وأضاف اللوح في حديثه للوفد، أن إسرائيل تريد دفع سكان غزة للهجرة، وهذا ما يرفضه الشعبين الفلسطيني والمصري، موضحا أن العدوان الإسرائيلي قام منذ بداية العدوان حتى الآن بتدمير البنية التحتية وقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة وتدمير شركات وأبراج الهواتف المحمولة واستهدفت المدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات والمراكز الصحية والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والصحفيين والعاملين بالمنظمات الدولية، واستهدفت مراكز ومخازن وكالة الأونروا في قطاع غزة.

وأكد السفير الفلسطيني بالقاهرة، أن إسرائيل تريد إلحاق أكبر ضرر في قطاع غزة وارتكاب أكبر عدد ممكن من أعمال القتل، مضيفا: نحن أصبحنا غير قادرين على علاج الجرحى والمصابين وحتى على تشييع الشهداء إلى المقابر الشرعية، لذلك صدرت فتوى شرعية بدفن الشهداء في مقابر جماعية.

واختتم: هناك أكثر من 50 عائلة قد شُطبوا من السجل المدني الفلسطيني.