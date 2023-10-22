شبانة: تهنئة الخطيب لحسين لبيب بداية عصر جديد بين القطبين

أكد الإعلامي محمد شبانة أن برقية التهنئة التي بعثها مجلس إدارة النادي الأهلي هي صفحة جديدة وعودة للعلاقات الجيدة بين مجالس إدارات الناديين.

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الكرة المصرية بحاجة لمثل هذه المبادرات للحد من حدة التعصب بين جماهير الناديين .. مؤكدا أن هذه الروح الطيبه كان دائما هي الوضع الطبيعي على مر العصور باستثناء السنوات الأخيرة.

فازت القائمة الموحدة بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بانتخابات القلعة البيضاء، والتي اقيمت الجمعة الماضية، في مقر النادي بميت عقبة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

نتائج القائمة الموحدة الفائزة بانتخابات الزمالك

حصل حسين لبيب الفائز بمنصب الرئيس على أعلى الأصوات بـ 15229 صوتًا، بينما جاءت أرقام هشام نصر على مقعد نائب الرئيس بـ 9483 صوتًا.

فيما فاز حسام المندوه بمقعد أمين الصندوق، بعدما حصل على أعلى عدد أصوات بـ12431 صوتًا.

وعلى صعيد الأعضاء فوق السن، فحقق أحمد سليمان 15433 صوتًا، وهانى برزى 12240 صوتًا، وحسين السيد 10628 صوتًا، وعمرو على أدهم 10772 صوتًا، ومحمد طارق 10741 صوتًا، هانى شكرى 12011 صوتًا.

فيما جاء عدد أصوات الفائزة بمقاعد تحت السن، كالتالي: نيرة الأحمر 14202 صوتًا، وأحمد خالد حسانين 13617 صوتًا، ورامى نصوحى 11039 صوتًا.