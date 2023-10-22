رئيس أزهر الشرقية يتابع انتظام الدراسة بمجمع معاهد الصاغة بإدارة غرب الزقازيق

أجرى الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الأحد، زيارة تفقدية استهدفت مجمع معاهد السادة التابع لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، للاطمئنان على انتظام الدراسة على الوجه الأكمل.

وقدم الجنيدي خلال المتابعته الميدانية للصفوف وقاعات رياض الأطفال، بعض النصائح الدراسية للتلاميذ حثهم فيها على الجد والاجتهاد في الدراسة واستذكار دروسهم، منوها لأهمية حسن استغلال أوقات الفراغ.

كما وجَّه رئيس المنطقة بضرورة المتابعة الدورية لحضور التلاميذ، وتفعيل الأنشطة ومتابعة التحضير التربوي للمعلمين، موكدًا ضرورة تسليم الكتب للتلاميذ أولآ بأول، وتفعيل الأنشطة المختلفة.