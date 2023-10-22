الأحد 22 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العدوان علي غزة

ارتفاع عدد المساجد التي دمرها الاحتلال إلى 31

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

 

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 5 مساجد بشكل كلي في القطاع؛ ما رفع عدد المساجد المدمرة إلى 31 منذ 7 أكتوبر الجاري.

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وقالت الوزارة، في بيان مُقتضب، نقلته وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الصهيوني يدمر خمسة مساجد تدميرا كليا؛ ما يرفع حصيلة المساجد المدمرة كليا منذ بدء العدوان على غزة إلى 31 مسجدا.

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد مواطنين اثنين وتسجيل عدة إصابات، بعد استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا بالقرب من مسجد الأنصار في حارة الدمج بمخيم جنين.

 

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي المحتل إن طيرانه قصف طريقا للإرهابيين أسفل مسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية.

 

واستهدفت الغارة مسجد الأنصار الذي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عناصر حماس كانوا يستخدمونه مركز قيادة للتخطيط لهجمات.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه يعتزم تكثيف ضرباته على غزة؛ استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

 

وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاجاري: علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر.

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