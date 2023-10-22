تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور حسب الله الكفراوي

أصيب 6 أشخاص صباح اليوم الأحد، بسبب حادث انقلاب أتوبيس مينى باص أعلى محور حسب الله الكفراوي بمنطقة المعادى، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للمرور، فإن الحادث وقع في تمام الساعة 10:30 صباحًا، عندما كان الأتوبيس يسير أعلى محور حسب الله الكفراوى، واختلت عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى إلى انقلابه على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى المعادي العام، حيث تلقوا العلاج اللازم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

التفاصيل الكاملة عن المصابين

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس مينى باص أعلى محور حسب الله الكفراوى، وهم:

سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسم.

رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، مصاب بكسور في الساق اليمنى.

طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، مصاب بجرح في الرأس.

4 أشخاص آخرين، أصيبوا بكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسم.

نيابة المعادى تأمر بفحص الأتوبيس

أمرت نيابة المعادى بفحص الأتوبيس المتسبب في حادث انقلابه أعلى محور حسب الله الكفراوى، للوقوف على أسباب الحادث، وهل كان هناك أي خلل فني في الأتوبيس أدى إلى انقلابه.

وقررت النيابة التحفظ على السائق، واستجوابه، للوقوف على ملابسات الحادث.

مطالب بضرورة تحسين منظومة النقل العام

أثار حادث انقلاب أتوبيس مينى باص أعلى محور حسب الله الكفراوى، حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين طالبوا بضرورة تحسين منظومة النقل العام في مصر، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وطالب المواطنون بضرورة إجراء صيانة دورية لأتوبيسات النقل العام، وتحسين كفاءة السائقين، لضمان سلامة الركاب.