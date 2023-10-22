محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية للعامين الماضيين

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية لعامي (2022 و2023) على مستوى المحافظة.

وقال أن المحافظة قامت بإصدار استراتيجية وحدة تكافؤ الفرص اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيقًا لأهدافها بوضع خطة طويلة الامد للتوعية بحقوق المرأة ومتحدى الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع عامة وبيئة العمل بصفة خاصة، معربًا عن امتنانه بوجوده بين نماذج نسائية ملهمة، استطاعت أن تقهر المستحيل والظروف للعبور بأسرتها إلى بر الأمان، مشيراً إلى أن المرأة المصرية هي السند والعون أبنائها وأسرتها.

وأكد الشريف؛ للأمهات المثاليات أن هذا التكريم ما هو إلا تكريم رمزي لأن الأم مهما كرمناها واحتفلنا بها سنظل عاجزين على أن نوفيها حقها، قائلاً أن هذا اليوم هو يوم رد جزء من الجميل للأم فهي تظل الأمن والأمان، وتبقى هي الحياة والاستقرار، وهي الراحة التي نجدها عندما تشتد علينا الحياة.وهنأ الشريف الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية، مؤكدًا حرصه على تكريمهن بنفسه.

وشمل المكرمات من الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية عن عامي 2022 و2023، 5 سيدات من موظفى المحافظة وهم فريدة أحمد عبدالحميد باحث قانونى بحى المنتزة اول، الدكتورة مرفت عبدالمجيد فؤاد شؤون البيئة بحى شرق، أميرة وجيه فرج باحث قانونى بحى شرق، وإيمان قناوى محمود محمد موظفة بحى المنتزه أول، والسيدة عبدالمقصود موظفة بحى المنتزة أول