الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الوطنية للانتخابات: أي مرشح يصدر بحقه حكم قضائي سيتم استبعاده

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات أن الاعتراضات والطعون التي تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات تكون من ذي صفة، ما يعني أن من حق أي مرشح رئاسي الطعن على مرشح آخر أو الاعتراض على اسمه في القائمة المبدئية لأسماء المرشحين على منصب رئيس الجمهورية، وقد انتهت فترة الاعتراضات دون تلقي الهيئة ثمة اعتراضات على المرشحين على منصب رئيس الجمهورية.

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وحول الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا بشأن قبول أوراق أحد المرشحين للرئاسة، يقول المصدر إنه في حال صدور حكم قضائي نهائي من قبل المحكمة ضد أي مرشح سيتم استبعاده من قائمة المرشحين، حيث إن أحكام القضاء ملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار المصدر إلى عدم تلقي الهيئة ثمة اعتراضات على المرشحين الأربعة الذين تقدموا بأوراق ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض السباق الرئاسى، فيما لم تبدأ فترة الطعون أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، وبحسب الجدول الزمني تبدأ في 27 أكتوبر الحالي ولمدة يومين، على أن يتم الفصل فيها خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل، بعد قيدها بجداول المحكمة الإدارية العليا.

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