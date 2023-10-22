بهاء سلطان الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ "دادينا"

استطاع الفنان بهاء سلطان دخول قائمة الاكثر مشاهدة بكليب “دادينا”، وذلك خلال مايقرب من اسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل صدارة بهاء سلطان دادينا

سجل الكليب أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وحصل على المركز الثامن في قائمة الاكثر مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، وتقول كلماتها “عملنا كل حاجة صح مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا و نخش ليله مش ليلتنا ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا عملنا حاجات كتير دادينا دادينا دادينا دادينا لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا و هاتينا دادينا ماحدش مقدر هاتينا و أخرة ده كله إتنسينا يا عيني يا عيني يابا يا عيني يا عيني يابا يا عيني يا قلبي علينا فيها اللى قل و إستغل و اللى باعنا بيعه عاشرنا ناس فظيعه ناس محتاجين قطيعه قابلنا شر شفنا غل وقولنا توبه يابا عايشين في وسط غابة”.

أغاني بهاء سلطان الجديدة 2023



كانت أحدث أغاني بهاء سلطان “كدابة”، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة، وتقول كلماتها "اكفينا من شرها وإحمينا من غدرها فاكرينها ملك إيدينا عمّالة تلعب بينا تاخدنا وتودينا وغرقنا آه في بحرها كدابة كدابة كدابة وقلابة ودايمًا لما بتيجي بتيجي على غلابة الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها يا مصدقين الزمن مفيش حبيب يؤتمن والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها وهنعمل إيه هنعمل إيه هنعمل إيه بقى في كدبها .. قلوب الناس جرالها إيه الجرح ليه قدروا عليه القسوة سهلة عندهم والغدر يجري في دمهم مابيصعبوش على بعضهم".

أغنية سيجارة

بجانب إلى أغنية سيجارة التي حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "وكإني سيجارة بين صوابعك تشربها وتحرقها وترمي كإني ورقة من دفاترك تقطعها تشخبطها وترمي خلاص مليتني بعد ما هدتني فاكرني إيه هفضل واقف أتفرج على نفسي في المراية حبيبي فوق كان قلبي حاسس بالنهاية من البداية فاكرني إيه هفضل واقف أتفرج على نفسي في المراية حبيبي فوق كان قلبي حاسس بالنهاية من البداية ما تقوللي قلبي عملك إيه إيه إيه وكإني سيجارة بين صوابعك تشربها وتحرقها وترمي كإني ورقة من دفاترك تقطعها تشخبطها وترمي خلاص مليتني بعد ما هدتني.. بالسلامة وألف خير في منك كتير ياللي مافيكش خير يا أناني راجعلي تاني جاي تقول أغاني ياللي مالكش غالي وفاكر زمان قلبي اللي كان هتموت عليه فاكرني ايه هفضل واقف أتفرج على نفسي في المراية حبيبي فوق كان قلبي حاسس بالنهاية من البداية فاكرني".