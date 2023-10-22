إي كاردز تتعاون مع البنك العربي لتطوير الأعمال

وقع "البنك العربي" وشركة "إي كاردز" لتكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، مذكرة تعاون استراتيجية حول تطوير الأعمال وجهود التسويق والتطبيق الفعّال لدمج التكنولوجيا والحلول الرقمية المشتركة.

وتشمل الاتفاقية مجموعة من الخدمات والحلول المشتركة التي يبحث الطرفان إمكانية تقديمها داخل السوق المصري، ومن بين تلك المقترحات تقديم "البنك العربي" لخدمات رعاية رقم التعريف المصرفي لإصدار بطاقات مسبقة الدفع، حيث إن "البنك العربي" عضو معتمد في برنامج بطاقات MasterCard/Visa مصر.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بحضور أحمد إسماعيل حسن مدير منطقة وفروع البنك العربي – مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" ونشوى كامل الرئيس التنفيذي لشركة "إي كاردز"، ومجموعة من المديرين والقيادات لدى كل من البنك العربي وشركة "إي كاردز" ومسئولي الإدارات المعنين باستكمال تنفيذ مذكرة التعاون.

وأعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس"، عن ثقته في مواصلة تطوير التعاون المشترك بين كل من البنك العربي بقيادة الأستاذ أحمد إسماعيل وشركة "إي كاردز" بقيادة الأستاذة نشوى كامل، في ضوء تنفيذ مستهدفات مذكرة التعاون والعمل على ابتكار المزيد من الخدمات والحلول المشتركة التي سينفرد بتقديمها الطرفان للسوق المصري.

قال أحمد إسماعيل مدير منطقة وفروع البنك العربي – مصر، إن التعاون مع مجموعة "إي فاينانس" وشركة "إي كاردز" التابعة لها، سوف يسفر عن تقديم المزيد من الخدمات المتميزة لكافة شرائح العملاء داخل السوق المصري في ضوء ما تتميز به جميع الأطراف من قوة وريادة وتطور هائل لمختلف خدماتها وقدراتها على مدار سنوات طويلة من التفوق والعمل الدؤوب. كما ان هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية واستقطاب شرائح جديدة للجهاز المصرفي تحقيقا لمفهوم الشمول المالي والاعتماد على تنفيذ معاملات العملاء اليومية من خلال خدمات البنك المصرفية والمدفوعات الرقمية بطريقة سريعة وآمنه.

وأكدت نشوى كامل الرئيس التنفيذي لشركة "إي كاردز"، إن التعاون المرتقب مع البنك العربي سوف يحقق مجموعة كبيرة من القيم المضافة لجميع الأطراف والعملاء على حد سواء، كما سوف تشهد الفترة المقبلة تطورات غير مسبوقة على صعيد كافة الخدمات المقدمة من شركة "إي كاردز" داخل السوق المصري بما فيها تطوير الخدمات القائمة وابتكار خدمات الجديدة.