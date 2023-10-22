5 معلومات عن إعصار تيج ونصائح عامة يجب إتباعها وقت الرياح الشديدة

إعصار تيج.. بحث عنه الملايين من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بالتزامن مع إعلان إصابة عدد من الدول العربية به خلال الأسبوع الجاري، الأمر الذي جعله يتصدر اليوم الأحد موقع جوجل بالمملكة العربية السعودية.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي توقع تأثُّر السعودية بشكل غير مباشر بالحالة المدارية بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل إلى الخميس، موضحًا أنه سيتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الربع الخالي ومنطقة نجران (الخرخير وشرورة).

كما يفصل الإعصار "تيج" بنحو 600 كم من السواحل اليمنية والعمانية في جنوب شبه الجزيرة العربية، ويرافقه رياح شديدة السرعة، وأمطار غزيرة جدًّا، تتراوح كميتها بين 150 و600 مللم، تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية على أجزاء من اليمن وعمان.

نصائح يجب اتباعها خلال إعصار تيج

فيما قدم خبير الأرصاد السعودي الدكتور خالد الزعاق، عدد من النصائح الواجب إتباعها خلال فترة الإعصار "تيج" ومنها:

الابتعاد عن بطون الأودية.

تجنب مجاري الشعاب.

الاطلاع على أخبار الطقس من وقت لأخر.

عدم الوقوف أسفل اللافتات والأشجار.

وأوضح الزعاق عبر مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا، عدد من المعلومات عن إعصار تيج منها:"

إعصار تيج تحول في غضون 24 ساعة من عاصفة مدارية إلى إعصار من الدرجة الثالثة. يؤثر إعصار تيج على أرخبيل في سوقطرة. يؤثر إعصار تيج خلال الساعات المقبلة على محافظتي ظفار والوسطى في سلطنة عمان. يبعد الإعصار عن عمان بنحو 500 كم تقريبًا. تأثير تيج سيكون عبارة عن رياح عاتية مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة.

وفي سياق أخر توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وفق وسائل الإعلام السعودية.

وأشار التقرير إلى أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة في عدد مدن المملكة العربية السعودية

فيما أوضح المركز الوطني للأرصاد، توقعات حول درجات الحرارة اليوم والتي جاءت كالتالي: