بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة بالقاهرة والجيزة.. تفاصيل

يبحث قطاع كبير من الشباب خريجي الجامعات عن وظائف خالية داخل قطاعات البنوك المختلفة، حيث أنها توفر لهم راتب ثابت يتوافق مع مؤهلاتهم الدراسية الحاصلين عليها.

ويوفر بنك مصر فرص عمل باستمرار للشباب من الخريجين، إذ أعلن البنك عن وجود وظائف جديدة داخل نطاق محافظتي القاهرة والجيزة في مجال العملاء والابتكار.

وتستعرض "بوابة الوفد" في التقرير التالي طبيعة الوظائف المطلوبة وشروط الالتحاق بها وكيفية التقديم عليها:

الوظائف المطلوبة

مدير علاقات العملاء، ويشترط في المتقدم أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

رئيس استوديو مشاريع، ويشترط في المتقدم للوظيفة أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 15 عامًا في الأدوار القيادية العليا.

مهام الوظائف المطلوبة

بناء علاقة قوية مع العملاء في المحفظة عبر مكالمات واجتماعات منتظمة لتحقيق مستويات عالية من الثقة والولاء والرضا.

الاهتمام باحتياجات العملاء عند ظهورها وحل المشكلات والشكاوى.

تقديم حل مالي شامل يلبي احتياجات العملاء بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية.

تحقيق معدل تغلغل مرتفع للعملاء في المحفظة وتحقيق أهداف البيع المتبادل المخصصة لزيادة ربحية البنك إلى الحد الأقصى.

الحصول على أعمال جديدة والحصول على عملاء جدد من البنوك.

وتتمثل مهام وظيفة رئيس استوديو مشاريع في تطوير وتنفيذ إستراتيجية Corporate Ventures Studio، ومواءمتها مع أهداف الابتكار والنظام البيئي الأوسع للبنك.

توفير التوجيه الاستراتيجي والرؤية للاستوديو، والتأكد من توافق المشاريع مع أهداف الابتكار والأولويات الإستراتيجية للبنك.

تأكد من أن المشاريع الناشئة من الاستوديو جاهزة للاستثمار ومجهزة بهيكل الحوافز المناسب والفريق المناسب للنمو.

إنشاء والحفاظ على العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في النظام البيئي، بما في ذلك مسرعات الشركات الناشئة ومراكز الابتكار والمستثمرين وشركاء الصناعة.

تنمية ثقافة الابتكار والتفكير الريادي داخل الاستوديو وعبر البنك.

تنفيذ إطار قوي لمراقبة الأداء لتقييم نجاح وتأثير المشاريع التي أنشأها الاستوديو.

تحديد وإدارة المخاطر المرتبطة باستثمارات الشركات الناشئة، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وسياسات إدارة المخاطر.

تطوير وإدارة ميزانية الاستوديو، وضمان الاستخدام الفعال للموارد ومراقبة التكاليف

شروط الالتحاق بالوظيفة

أن يكون المتقدم لـ الوظائف من خريجي الجامعات ذات السمعة الطيبة.

أن يكون الحد الأدنى للخبرة في مجال خدمة العملاء من 2 وحتى 7 سنوات.

يفضل أن يكون لديه خبرة في مبيعات وتسويق المنتجات المصرفية.

أن يكون مستواه جيد جدًا إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

أن يكون مستواه جيد جدًا في مهارات الاتصال الممتازة.

كيفية التقديم

يمكن التقديم على الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني للبنك على الرابط التالي اضغط هنـــــا

موعد التقديم

يبدأ التقديم على الوظائف اعتبارًا من اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، ويستمر حتى يوم الاثنين 31 أكتوبر 2023.