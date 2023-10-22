الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف التربية والتعليم وآخر موعد للتقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل وظائف قيادية بهيئة الأبنية التعليمية التابعة للوزارة في عدد من المحافظات.

وفي إطار حرص بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها ومتابعيها، نستعرض لك في سياق السطور التالية تفاصيل وظائف وزارة التربية والتعليم والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم.

وظائف وزارة التربية والتعليم

مدير عام الإدارة العامة لمناطق الصعيد.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القليوبية.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أسيوط.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة سوهاج.

مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

مدير عام الإدارة العامة للتصميم المعماري.

مدير عام الإدارة العامة لصيانة المباني.

مدير عام الإدارة العامة للملكية العقارية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة التربية والتعليم

4 صور شخصية حديثة.

بيان بالإنجازات والإسهامات السابقة.

مقترحات التطوير بملف مكون من 7 نسخ.

يتم تقديم المستندات في موعد أقصاه شهر من تاريخ النشر.

أماكن التقديم على وظائف التربية والتعليم

يتوجه المتقدم إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة لشؤون العاملين بمقر الهيئة ويقدم طلب على النموذج المعد لشغل الوظيفة.

آخر موعد للتقديم على الوظائف

حددت وزارة التربية والتعليم وفقًا للبيان الصادر عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية، آخر موعد للتقديم على الوظائف والذي بدأ من 16 أكتوبر الحالي ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.