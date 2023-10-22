مدبولي يبحث مع مسئولى «CSCEC» الصينية تطوير مطارى القاهرة والغردقة.. وإنشاء هنجر لصيانة الطائرات

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مسئولى الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة CSCEC، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، و«جانغ شيويه شيوان،» رئيس مجلس إدارة مجموعة CSCEC الصينية، وعدد من ممثلى الشركة.

وفى مُستهل اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتلك المقابلة، مؤكدًا تميُز أعمال الشركة فى مجال الإنشاءات وتطلعنا للانطلاق كذلك فى مشروعات قطاع الطيران المدنى.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدنى المشروعات ذات الصلة بتطوير مطار القاهرة الدولى، وتطوير مطار الغردقة، وإنشاء هنجر لصيانة الطائرات، والتى تم توقيع اتفاقيات إطارية بشأنها مع الشركة.