الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الدواجن صباح اليوم الأحد من أرض المزرعة.. وتراجع الفراخ الحمراء

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن.. شهدت أسعار الداجن خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الاسواق والمحال التجارية، استقرارًا، باستثناء تراجع الفراخ الحمراء، وسجل سعر الفراخ البيضاء نحو 64 جنيهًا في أرض المزرعة.

 

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 64 جنيهًا و109 جنيهات.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المحلية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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أسعار العملات الأجنبية خلال التداولات البنكية الصباحية اليوم الأحد

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الاسواق المحلية

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 64 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

 

أسعار الفراخ الساسو

بينما تراجعت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 94 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 109 جنيهات.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 45 جنيهًا عمر يوم.

 

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 22 جنيهًا عمر يوم.

 

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 32 جنيهًا عمر يوم بيور.

 

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 62 جنيهًا، عمر 15 يوم.

 

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 50 جنيهًا، عمر يوم.

 

وسجل سعر البط المولار البغال 41.5 جنيه عمر يوم.

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

 

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.

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