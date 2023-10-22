مدبولي يبحث مع رئيس «تشاينا إنرجى» مشروع بناء وتحديث قرية البضائع الجديدة بمطار القاهرة

بقيمة استثمارات تصل إلى ۷۰۰ مليون دولار

«سونج هايلينج»: فوائد عديدة لمصر على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى

وزير الطيران: بحث إمكانات توفير الوقود الحيوى للطائرات بما يتسق وأهداف خفض الانبعاثات الكربونية فى إطار مواجهة آثار تغير المناخ

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، «سونج هايلينج»، رئيس شركة «تشاينا إنرجى»، التى تعمل فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والتخطيط والاستشارات والتقييم والمسح والتصميم والتشييد والإدارة كما تقوم ببناء الموانئ والقنوات والطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات، بحضور الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والسفير عاصم حنفى، سفير مصر فى الصين، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من ممثلى الشركة، وذلك على هامش فعاليات « منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى» فى دورته الثالثة.

وفى مُستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين والدعم المتبادل بين البلدين فى القضايا المختلفة بما فى ذلك التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية من خلال الشركات الصينية العاملة فى مصر والتى يأتى فى مقدمتها شركة China Energy التى تعتز مصر بعلاقات التعاون القائمة معها ومشاركتها فى المشروعات الكبرى فى مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أيضاً اهتمام مصر بتعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع China Energy والاستفادة من الخبرات والإمكانات التى تمتلكها، مُعربًا عن ترحيبه برغبة الشركة فى توسيع نطاق مشروعاتها فى مصر مثل مشروع بناء وتحديث قرية البضائع الجديدة بمطار القاهرة الدولى بقيمة استثمارات تصل إلى ۷۰۰ مليون دولار.

ونوه رئيس «تشاينا إنرجى» إلى مشروع قرية البضائع، مؤكدًا أنه سيعود بفوائد عديدة بالنسبة لمصر لا سيما على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.

وخلال الاجتماع أكد وزير الطيران المدنى على أن مشروع قرية البضائع سيكون أحد المشروعات الناجحة فى مصر وسيمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، معربا عن تطلعه لمشاركة الشركة فى كافة مناحى ومراحل المشروع.

ونوه الوزير إلى أنه سيبحث مع الشركة خلال الشهر الجارى إمكانات توفير الوقود الحيوى للطائرات بما يتسق مع أهداف خفض الانبعاثات الكربونية فى إطار مواجهة آثار تغير المناخ.