ريم البارودي تعتذر عن مسلسل روج أسود

كشفت الفنانة ريم البارودي، اعتذارها عن مسلسل "روج أسود"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي قائلة : "تم اعتذاري عن عدم المشاركة في عمل روج أسود، إخراج مصطفى فكري؛ وذلك لعدم قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة".

تفاصيل مسلسل روج أسود

ويشار إلى أن يتناول مسلسل روج أسود، أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، وهو مكون من 45 حلقة، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج ممدوح شاهين، ومن المفترض أن يعرض مطلع العام المقبل.

آخر أعمال الفنانة ريم البارودي

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي، مسلسل نقل عام وتم عرضه العام الماضي 2022، بطولة ، نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من النجوم و الفنانين، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيري.

يذكر ان تدور أحوال المسلسل حول أحمد الشربيني يعمل سائقا بهيئة النقل العام، له من الأبناء 6 باختلاف أعمارهم، يقيم المتزوجون منهم معه ويشكلون عبئا إضافيا، بخلاف المشكلات والديون التي لا تنتهي، وظهور ابنتيه من زواجه الأول بعد 30 عاما، ومرض أخيه وتسلط زوجته وضغوط والدته، ما يدفعه للتورط في عملية تهريب كبرى ليسدد ديونه، فتتصاعد الأحداث.