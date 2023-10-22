زراعة الشرقية تفحص الزراعات الشتوية بديرب نجم والإبراهيمية

أجرى مهندسو الإدارة المركزية للمكافحة بمديرية الشؤون الزراعية بمحافظة الشرقية، جولة تفقدية استهدفت المرور على الزراعات بقريتي العطارين وأكراش مركزى ديرب نجم، وكفر محسن التابع لمركز الإبراهيمية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للمكافحة والإدارة العامة لمكافحة الآفات بالوزارة، وبتوجيهات المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة.

واستهدفت الزيارة، فحص الزراعات الشتوية، وزراعات البنجر، وقراءة المصايد، وتم مقابلة جهاز المكافحة بالمركزين، وذلك بحضور المهندس أحمد العساسى مدير المكافحة، والمهندس عابد مرسى، والمهندس محمد سعيد من إدارة المكافحة بالمديرية.