رئيس الوزراء يشهد التوقيع على 3 اتفاقيات إطارية

على هامش مشاركته فى الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى

إنشاء المطار المحورى الدولى لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة فى المنطقة

تنمية قطاع السياحة والطيران فى مصر دعماً لمسار التنمية المستدامة

على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى بالعاصمة الصينية بكين، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع ٣ اتفاقيات منها اتفاقية إطارية بين «شركة ميناء القاهرة الجوي» وشركة «مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة» التابعة لشركة China Energy، للتعاون فى تقديم مقترح حول أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل لتطوير «مدينة مطار القاهرة للشحن الجوى والمناطق اللوجستية».

وحضر توقيع الاتفاقية الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، و«سونج هيليانج»، رئيس شركة China Energy.

ووقع الاتفاقية كل من أمانى متولى، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى، و«سونج لينج»، رئيس شركة «مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة».

أمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران خلال توقيع إطارية المنظمة اللوجستية بمطار القاهرة

وبموجب هذه الاتفاقية، تعهد «شركة ميناء القاهرة الجوى» لشركة «مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة» بإعداد مقترح خاص بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل لتطوير مدينة مطار القاهرة للشحن الجوى والمناطق اللوجستية.

تشييد هنجر 9000

كما شهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق إطارى بين الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة؛ بشأن مشروع تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولى.

مصطفى مدبولي

الفريق-محمد-عباس

وشهد توقيع الاتفاق الإطارى الدكتور مصطفى مدبولى، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، بحضور « جانغ شيويه شيوان،» رئيس مجلس إدارة مجموعة CSCEC الصينية.

مهندس يحيى زكريا رئيس القابضة لمصر للطيران خلال توقيع إطارية لإنشاء هنجر ٩٠٠٠

ووقع الاتفاق كل من المهندس يحيى زكريا، ممثل الشركة القابضة لمصر للطيران، و«تشانغ ويتساي»، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة. ويستهدف ذلك الاتفاق الإطارى تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولى، فى إطار ما تمتلكه الشركة الصينية من خبرات.

تطوير مطار القاهرة الدولى

وفى نفس السياق شهد الدكتور مدبولى مراسم توقيع اتفاق إطارى بين شركة ميناء القاهرة الجوى والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة - مصر؛ بشأن مشروع تطوير مطار القاهرة الدولى، وشهد توقيع الاتفاق الإطارى الدكتور مصطفى مدبولى، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، بحضور «جانغ شيويه شيوان»، رئيس مجلس إدارة مجموعة CSCEC الصينية.

ووقع الاتفاق كل من اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات -وذلك نيابةً عن مجدى إسحاق، ممثل شركة ميناء القاهرة الجوي- و«تشانغ ويتساى»، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة.

اللواء أحمد منصور خلال توقيع إطارية لإنشاء مطار محورى دولى

ويستهدف ذلك الاتفاق الإطارى تطوير مطار القاهرة الدولى بغرض إنشاء مطار محورى دولى؛ لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة فى المنطقة وكذلك تنمية قطاع السياحة والطيران فى مصر، ويهدف ذلك المشروع لتنفيذ الكثير من الأعمال التى تنعكس على مسار التنمية المستدامة وتُحقق متطلباتها فى المستقبل.