حصاد 273 ألف فدان من محصول الأرز بالشرقية

تابع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، سير انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم، والتي بلغت 273478 فدانًا حتى الآن، مؤكدًا ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقًا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألفًا و622 فدان أصناف (سخا 101، سخا 104 سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178، جيزة 179، سوبر 300، هجين مصر1).

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه جارِ تكثيف الأنشطة التوعوية ما بين ندوات وحملات إرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأهمية المخلفات الزراعية والجدوى الاقتصادية من استثمارها من خلال تدويرها لعلف غير تقليدي وأسمدة طبيعية كومبوست وكذلك كبسها وبيعها والاستفادة الاقتصادية منها وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94%، وبنسبة رطوبة لا تزيد على 14%، وأن يكون الأرز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.