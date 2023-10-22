نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يطمئن على العملية التعليمية بتجارة أسيوط

تابع الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي صباح اليوم، سير انتظام العملية الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ م بكلية التجارة بنات بأسيوط ؛ ضمن جولاته المستمرة على الكليات والأفرع للاطمئنان على العملية التعليمية ومدى تقديم الخدمات للطلاب والطالبات مشيداً بانتظام الطالبات بمحاضراتهن

رافقه خلال الجولة الدكتورة خلود حسام حسانين عميدة كلية التجارة والدكتورة إيمان مصطفى وكيلة كلية التجارة بنات والدكتور أحمد يوسف عضو المكتب الفني.

وقد اطمأن فضيلته على انتظام المحاضرات في قاعات الدراسة ناصحاً الطالبات بالاهتمام بالتحصيل العلمي والمشاركة في الأنشطة الطلابية راجياً لهن التوفيق في العام الدراسي الجديد، مشيدا فى الوقت ذاته بانتظام السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية موضحاً أن مكتبه مفتوح أمام الجميع دون تفرقة أو تمييز لتلقي اي مشكلات تخص الطالب سواء من الناحية التعليمية أو تتعلق بحياة الطالب الشخصية، مناشداً الطالبات ببذل الجهد المطلوب لتحصيل أعلى الدرجات العلمية.