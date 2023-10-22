أسعار الأسمنت اليوم الأحد لدى التاجر وللمستهلك.. حلوان بـ1935 جنيها

أسعار الأسمنت المسلح.. واصلت أسعار الاسمنت خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاحد في الاسواق المصرية ولدى التاجر، استقرارها، وسجل سعر طن أسمنت السويس أستقرارًا ليحقق نحو 1955 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الأسمنت المسلح خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية للمستهلك ولدى التاجر، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

أسعار الاسمنت اليوم الاحد في الاسواق المحلية

الاسمنت

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1970 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 1930 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 1860 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 1925 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 1955 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1935 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل نحو 2105 جنيهات.